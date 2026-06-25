الأمم المتحدة تحذّر من انهيار الأمن الغذائي في اليمن

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس الخميس، من انهيار الأمن الغذائي في اليمن، بعد ظهور بؤر للمجاعة واستمرار ظروف الطوارئ والأزمة على نطاق واسع في عموم البلاد، وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت المنظمة الأممية في نشرة السوق حول التوقعات قصيرة المدى وتداعياتها على الأمن الغذائي: “لا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نهاية عام 2026 مثيرة للقلق البالغ”.

وأضافت في التقرير الذي نشره موقع”ريليف ويب” أنه من المتوقع أن يواجه 53% من السكان أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة وما بعدها من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وأوضحت “الفاو”، أن اليمن يشهد في الوقت الراهن أكثر المعدلات في العالم من السكان المحاصرين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (حالة الطوارئ)، حيث يكون خطر الوفيات الزائدة (تجاوز عدد الوفيات المتوقع في الظروف العادية) حقيقيًا.

وذكرت المنظمة الأممية أن بعض بؤر الجوع (مرحلة الكارثة) بدأت تظهر في عدة مناطق من البلاد، منوهة إلى أن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، تشهد انفراجاً محدوداً، على عكس مناطق سيطرة الحوثيين الذي بلغ فيها الوضع الإنساني مرحلة حرجة.

وأرجعت “الفاو”، هذا الانهيار إلى عدم الاستقرار المحلي، والنقص الحاد في التمويل (حيث لم يتم تمويل سوى 14% حتى يونيو)، والصدمات الجيوسياسية الإقليمية، محذرة من أن الاضطرابات التجارية المطولة عبر مضيق هرمز وتقلبات أسعار الوقود، ستستمر في الضغط على النقل المحلي والغذاء والمدخلات الزراعية.

وبدون تمويل فوري ومتعدد السنوات واستعادة كاملة لوصول المساعدات الإنسانية، يبقى خطر الانزلاق إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد قائماً.