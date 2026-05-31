Icon

الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز Icon استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي Icon رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية Icon ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة Icon وظائف شاغرة بشركة أكوا باور Icon العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات Icon ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام Icon ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحيمة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد