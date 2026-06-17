الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في تبوك انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه, وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.