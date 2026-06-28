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الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٧ مساءً
الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع
المواطن - واس

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طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 36 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني) الذي تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى رفع مستوى المعرفة الشاملة، بالتهديدات التي تواجه الجهات، والقطاعات الوطنية المختلفة، وتعزيز الدراية الأمنية السيبرانية بشأنها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو 2026م.
وشهدت المنصة طرح مشروع “لائحة الأكاديميات الرياضية”؛ الذي تهدف من خلاله وزارة الرياضة إلى تنظيم الأكاديميات الرياضية، وتطوير المواهب، وحماية المستفيدين، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يوليو 2026م.
ومن جانبه طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع (اللائحة الفنية لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع للدورة الثانية (2026 – 2030م)؛ الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات الفنية وآليات التطبيق والمتابعة لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات قياس الأداء، بما يعزز الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 يوليو 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

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