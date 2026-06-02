الأمن السيبراني يدعو مستخدمي سامسونج إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة ومنتجات سامسونج، داعيًا إلى التأكد من تثبيت أحدث التحديثات الأمنية المتاحة على أجهزتهم.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن التحديثات الأمنية تسهم في معالجة الثغرات المكتشفة وتعزيز مستوى الحماية الرقمية، مؤكدًا أهمية المبادرة إلى تنفيذها بشكل فوري للحد من المخاطر المحتملة التي قد تستهدف خصوصية المستخدمين أو سلامة بياناتهم.
ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، إلى جانب تعزيز الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية المستخدمين والجهات المختلفة من التهديدات الإلكترونية.