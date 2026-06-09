الأمن المصري يقبض على مذيعة على صلة برجل الأعمال صبري نخنوخ

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مذيعة مصرية، وذلك في تطور جديد مرتبط بالتحقيقات الجارية في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ.

ووفق ما كشفته وسائل إعلام محلية، فقد جاء القبض على المذيعة “جولي أمين” خلال اتخاذها إجراءات لنقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها.

تأتي هذه الواقعة لتتشابك مع التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق مع نخنوخ، على خلفية واقعة المشاجرة العنيفة التي شهدها أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وأسفرت عن صدور قرار رسمي بحبسه على ذمة التحقيقات.

القبض على مذيعة مصرية

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بياناً رسمياً كشفت فيه عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد نخنوخ. ونص قرار النيابة على التحفظ على أموال المتهمين في القضية، ومنعهم مؤقتاً من التصرف في ممتلكاتهم لحين الفصل النهائي في القضية.

وذكرت النيابة المصرية في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن التحقيقات أشارت إلى لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب ملتوية بهدف إخفاء طبيعتها الحقيقية وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وشملت قرارات التحفظ مجموعة واسعة من الممتلكات والأصول الخاصة بالمتهمين، وتضمنت الأموال المنقولة والأسهم والصكوك، السندات والخزائن والودائع البنكية، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية والأصول العقارية المختلفة.

وفور صدور القرار، باشرت النيابة إخطار كافة الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ التحفظ بشكل فوري، وعلى رأسها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة المصرية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لضمان عدم التصرف في تلك الأصول. كما أصدرت أمراً رسمياً بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة وجارية على قدم وساق لاستكمال كشف ملابسات الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.

القبض على صبري نخنوخ

يُذكر أن صبري نخنوخ كان قد أُلقي القبض عليه في عام 2012 داخل فيلته بالإسكندرية، وعُثر بداخلها آنذاك على ترسانة أسلحة وحيوانات مفترسة، وصدر بحقه حكم بالسجن بتهم حيازة أسلحة وتزوير، إلا أنه خرج، ليتجه بعدها إلى ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في قطاع الأمن والحراسة.

وارتباطاً بهذه الواقعة ألقت الأجهزة الأمنية في مصر قبل أيام القبض على رجل الأعمال المصري أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد. وتعود الأزمة إلى نزاع حاد دار بين عدة أطراف بخصوص فيلا كائنة في منطقة الساحل الشمالي، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 50 مليون جنيه مصري، حيث كان قد تم بيعها في وقت سابق، ليتفجر الخلاف لاحقاً بين الأطراف المعنية حول مستحقات مالية متبقية من الثمن الكلي للعقار بلغت قيمتها قرابة 20 مليون جنيه، مما أدى في النهاية إلى تصاعد حدة الأزمة وتفاقمها.