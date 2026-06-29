Icon

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت بمدينة الدمام على الشهداء في حادث سقوط المروحية Icon الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية Icon الحكومة العراقية: إنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالفساد Icon الرئيس المصري يعزي الملك سلمان وولي العهد في شهداء حادث طائرة أرامكو Icon النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران Icon أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان Icon الجوازات تدعو المواطنين للمحافظة على جوازاتهم والتأكد من مدة صلاحيتها قبل السفر للخارج Icon السعودية مملكة الأمن والأمان.. بيئة آمنة ومستقرة تدعم أهداف رؤية 2030 Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنشطة البحرية Icon منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٣ مساءً
الأمن في السعودية .. جذور صلبة وأغصان متينة وأوراق نديّة بالإنسانية
المواطن - فريق التحرير

 

لم يكن الأمن يومًا في المملكة العربية السعودية انطباعًا، أو آراء، أو حتى فكرة تبني منها صروحًا من الاقتصاد، والترفيه، والسياحة، وجودة الحياة، لكل من يعيش تحت سمائها، وفوق ثراها، ويستنشق عبير أزهارها، واخضرار أشجارها، ورمال صحرائها، وعَبَق سهولها وجبالها، بل وهو واقع رسمت ملامحه وزارات، ومؤسسات، وهيئات، وقطاعات، سخّرتْ قدراتها، ووظفت إمكاناتها وممكناتها لحفظه، وتوريثه جيلًا بعد جيل، فأصبح يزاحم مصاف الدول عالميًا، ويتصدر تصنيفاتها الدولية، فجذور الأمن السعودي صلبة، والأغصان متينة، والأوراق نديّة بالإنسانية.

لقد أثبتت السعودية – تحت قيادتها الحكيمة – جدراة مستحقة في تصدّر دول مجموعة العشرين كأكثر الدول أمانًا في العالم، بحسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025، وبلغت نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان في المملكة أثناء السير بمفردهم ليلًا في مناطق سكنهم (97.7) في المائة، في مواكبة سريعة مع التوسع العمراني الهائل لآلاف المساكن والتجمعات السكنية، وتعزيز الممكنات الوقائية، ومنع الجريمة قبل وقوعها.

وعززت مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، من مستوى الأمان في المجتمع، عبر تنفيذها بأعلى معايير الأمن والسلامة، ويشمل ذلك مبادرة مراكز الشرط الرائدة ومبادرة مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) ومبادرة التصنيف الموحد للجريمة ومبادرة التجهيزات الأمنية ومبادرة تطوير منصة أمن، وتتضمن هذه المبادرات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأتمتة الإجراءات الأمنية الداخلية والميدانية، وذلك في المدن والمحافظات والقرى والأحياء السكّانية، كذلك الاعتماد على تصاميم عصرية لمراكز الشرط تعزز جودة تقديم الخدمات الأمنية، إضافةً إلى التنسيق والتكامل الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وحققت جهود وزارة الداخلية، الإعلامية والاتصالية والتوعوية في جميع منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في المعارض الدولية التي تستضيفها المملكة، والمحلية، والحضور الأمني الميداني الفاعل على مدار الساعة، وفي الفعاليات والمناسبات، انسجامًا مع جميع شرائح المجتمع وأطيافه، بترسيخ ثقافة البلاغات الأمنية، وآلية استقبالها وترحيلها ومعالجتها، وأثمر كل ذلك تعزيز الثقة بصروح الأمن الداخلي في الشارع، والحي، والقرية، والهجرة، وفي المطارات والموانئ، وعلى حدود المملكة الممتدة بآلاف الكيلومترات شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد