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المقرر عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026م

“الإحصاء” تفتح باب التسجيل في منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٧ مساءً
“الإحصاء” تفتح باب التسجيل في منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع الأمم المتحدة اليوم فتح باب التسجيل للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، المقرر عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026م، إضافة إلى فتح باب التسجيل في المنتدى السعودي الثاني للإحصاء، أحد فعاليات “الطريق إلى الرياض”.

ويأتي فتح باب التسجيل في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة المنتدى، بما يتيح للمشاركين من مختلف دول العالم التسجيل المبكر والاطلاع على محاور المنتدى وبرنامجه وفعالياته المصاحبة.

ويُعد منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بالبيانات والتنمية المستدامة، حيث يجمع ممثلين من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل البيانات ودورها في دعم السياسات العامة وقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى مشاركين من مختلف دول العالم، بما يعزز تبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات الدولية، ويدعم بناء الشراكات والتعاون في مجالات البيانات والإحصاء، بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم التنمية وصناعة القرار.

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية للمنتدى تأكيدًا لمكانتها ودورها في دعم التعاون الدولي وتطوير العمل الإحصائي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجهودها في تعزيز الابتكار وتطوير منظومة البيانات والإحصاءات، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل والاطلاع على المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالمنتدى من خلال القنوات الرسمية للهيئة والأمم المتحدة.

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