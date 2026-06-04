الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3434) دولار أمريكي، بارتفاع (0.08%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية عند (1.1556) يورو بنسبة (0.11%).