كأس العالم 2026.. فيفا يعلن رسميًا عن ألوان أطقم المنتخبات المشاركة الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف ومراكزها الجنوبية فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره المصري الهيئة العامة للنقل ترعى تدشين أول شاحنة نقل تعمل بوقود الهيدروجين وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران وظائف شاغرة لدى متاجر بنده مصرع 4 أشخاص في تحطّم طائرة في كرواتيا
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3434) دولار أمريكي، بارتفاع (0.08%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية عند (1.1556) يورو بنسبة (0.11%).