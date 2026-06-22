الإسعاف الجوي بحائل يباشر 4 حوادث وينقل مقيمًا تعرض لجلطة قلبية

باشر الإسعاف الجوي بمنطقة حائل، اليوم الإثنين، أربع حالات طارئة ضمن جهوده في سرعة الاستجابة للحوادث ونقل الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وشملت الحالات نقل مقيم من الجنسية اليمنية تعرض لجلطة قلبية في منطقة نائية، حيث جرى التعامل مع الحالة ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفق ما نقلته “العربية”.

وتأتي هذه الجهود ضمن دور الإسعاف الجوي في التعامل مع البلاغات والحالات الحرجة، عبر الوصول السريع إلى المواقع المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع فرص إنقاذ الحالات الطارئة.