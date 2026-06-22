فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن الإسعاف الجوي بحائل يباشر 4 حوادث وينقل مقيمًا تعرض لجلطة قلبية “الحندَة”.. أهازيج شعبية متوارثة في الشمالية تعزز الانتماء الوطني #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 104 ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة وزارة التعليم: تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لقطر إثر حادث الانفجار بأحد مصانع رأس لفان واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي العُلا ترسم مسارًا متكاملًا لحماية النمر العربي وتعزيز استدامته
باشر الإسعاف الجوي بمنطقة حائل، اليوم الإثنين، أربع حالات طارئة ضمن جهوده في سرعة الاستجابة للحوادث ونقل الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.
وشملت الحالات نقل مقيم من الجنسية اليمنية تعرض لجلطة قلبية في منطقة نائية، حيث جرى التعامل مع الحالة ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفق ما نقلته “العربية”.
وتأتي هذه الجهود ضمن دور الإسعاف الجوي في التعامل مع البلاغات والحالات الحرجة، عبر الوصول السريع إلى المواقع المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع فرص إنقاذ الحالات الطارئة.
الإسعاف الجوي بحائل يباشر 4 حوادث اليوم الاثنين من بينها نقل مقيم يمني تعرض لجلطة قلبية في منطقة نائية pic.twitter.com/yUzkGgu9gs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 22, 2026