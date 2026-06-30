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الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٢ مساءً
الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ غدًا، تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه العام الماضي مع الولايات المتحدة، التزامًا بالموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرابع من يوليو.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أولوف جيل: “إن الاتحاد يفي دائمًا بالتزاماته في الاتفاقيات التجارية”، مشيرًا إلى نشر النصوص القانونية الخاصة بتفعيل الاتفاق في الجريدة الرسمية، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ فورًا.

ويقضي الاتفاق بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية من الرسوم عند دخولها أسواق الدول الأعضاء الـ27.

ويأتي تنفيذ هذا الاتفاق عقب موافقة دول الاتحاد الأوروبي النهائية الأسبوع الماضي، وتصديق البرلمان الأوروبي له في وقت سابق من الشهر الجاري.

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