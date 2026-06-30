الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن إسرائيل تقر بفقدان جهاز عسكري مشفر خلال توغل في ريف درعا تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا” مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض الفئات من إضافة التابعين لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي الأونكتاد: تداعيات إغلاق هرمز ستستمر رغم استئناف الملاحة
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ غدًا، تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه العام الماضي مع الولايات المتحدة، التزامًا بالموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرابع من يوليو.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أولوف جيل: “إن الاتحاد يفي دائمًا بالتزاماته في الاتفاقيات التجارية”، مشيرًا إلى نشر النصوص القانونية الخاصة بتفعيل الاتفاق في الجريدة الرسمية، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ فورًا.
ويقضي الاتفاق بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية من الرسوم عند دخولها أسواق الدول الأعضاء الـ27.
ويأتي تنفيذ هذا الاتفاق عقب موافقة دول الاتحاد الأوروبي النهائية الأسبوع الماضي، وتصديق البرلمان الأوروبي له في وقت سابق من الشهر الجاري.