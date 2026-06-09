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السعودية
مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9%

الاقتصاد السعودي يسجل نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2026

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
الاقتصاد السعودي يسجل نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2026
المواطن - واس

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حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026م نموًّا بنسبة (3.0%)، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة (2.9%) لكلٍ منهما، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة (1.5%)، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا انخفاضًا بنسبة (1.2%).

وأظهرت نشرة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2026 حيث ساهمت بمقدار (1.7) نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة النفطية بمقدار (0.8) نقطة مئوية كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار (0.3) و(0.2) نقطة مئوية على التوالي.

يُذكر أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وسجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2026 والتي بلغت (5.4%)، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت والتي بلغت (4.0%).

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