الانقلاب الصيفي يسجل أطول نهار وأقصر ليل في سماء الشمالية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية اليوم ظاهرة الانقلاب الصيفي، التي تمثّل فلكيًا بداية فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث سجّل هذا اليوم أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل خلال العام.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن الشمس بلغت اليوم أقصى ارتفاع ظاهري لها شمالًا في السماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات النهار إلى أقصى مدة ممكنة خلال السنة، مقابل أقصر فترة لليل، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعرف فلكيًا بالانقلاب الصيفي وتحدث مرة واحدة كل عام.

وأفاد أن الشمس أشرقت اليوم في مدينة عرعر عند الساعة 5:16 صباحًا، وغربت عند الساعة 7:20 مساءً، ليبلغ طول النهار 14 ساعة و4 دقائق، وهو الأطول خلال العام، فيما سجّلت ساعات الليل أقصر مدة لها على مستوى السنة.

وبيّن أن الانقلاب الصيفي لا يعني بالضرورة أن هذا اليوم هو الأكثر حرارة خلال العام، إذ تستمر اليابسة والمسطحات المائية في اكتساب المزيد من الطاقة الحرارية خلال الأسابيع التالية، مما يجعل ذروة درجات الحرارة تُسجل عادة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأشار إلى أن مسار الشمس يظهر خلال هذه الفترة مرتفعًا في السماء وقت الظهيرة، وتشرق من أقصى الشمال الشرقي تقريبًا وتغرب في أقصى الشمال الغربي مقارنة ببقية أيام السنة.

ويُعد الانقلاب الصيفي من الظواهر الفلكية المرتبطة بحركة الأرض حول الشمس وميلان محورها، ويشكّل علامة فلكية على بداية فصل الصيف فلكيًا، فيما يتيح للمختصين وهواة الفلك متابعة التغيرات الموسمية في مسار الشمس وطول النهار والليل على مدار العام.