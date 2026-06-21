الباحة تتزين صيفًا بمشاهد طبيعية وأجواء معتدلة تعزز جاذبيتها السياحية

تتزين منطقة الباحة صيفًا بمشاهد طبيعية تجمع اعتدال الأجواء وكثافة الغطاء النباتي، في لوحةٍ تتناغم فيها المرتفعات الجبلية مع الغابات والأودية والمدرجات الزراعية.

وتشهد مرتفعات المنطقة أجواءً معتدلة، إذ تسهم في توفير بيئة مثالية للتنزه، وتكتسي الجبال والسهول والأودية خلال هذه الفترة من العام بحلة خضراء، فيما تضفي أشجار العرعر والنباتات الطبيعية المنتشرة على امتداد المرتفعات لمسات جمالية تعكس الثراء البيئي وتنوعه الفطري.



وتبرز طبيعة الباحة بتنوع تضاريسها الممتدة بين قمم جبال السروات الشاهقة والمنحدرات المطلة على تهامة، حيث تتعانق الخضرة مع التكوينات الجبلية في مشهد متجدد يزداد بهاءً مع الأجواء الصيفية المعتدلة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” مشاهد طبيعية من المنطقة؛ إذ بدت الغابات والمرتفعات وقد اكتست بالخضرة، بينما أسهمت الأجواء الضبابية والنسائم الباردة في إضفاء طابع مميز جذب محبي الطبيعة وهواة التصوير.

وتواصل منطقة الباحة تأكيد مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، بما تمتلكه من مقومات بيئية ومناخية تجعلها مقصدًا مثاليًا للباحثين عن الاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة خلال الصيف.

