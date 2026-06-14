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البحرية الأميركية تنقذ 14 بحارًا هنديًا في بحر العرب بعد نداء استغاثة

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
البحرية الأميركية تنقذ 14 بحارًا هنديًا في بحر العرب بعد نداء استغاثة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت البحرية الأميركية، السبت، نجاح عملية إنقاذ 14 بحارًا هنديًا في شمال بحر العرب، بعد تلقيها نداء استغاثة من طاقمهم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأوضحت البحرية عبر منصة “إكس”، أن طائرة استطلاع من طراز P-8 كانت أولى الوحدات التي وصلت إلى موقع الحادث، عقب تلقي نداء الاستغاثة عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث ألقت معدات للبحث والإنقاذ، من بينها طوف نجاة تمكن البحارة من الصعود إليه.

وأضافت أن السفينة التجارية “جبل علي 9” وصلت لاحقًا إلى الموقع وتمكنت من إنقاذ 11 فردًا من الطاقم، فيما شاركت مروحية إنقاذ من طراز MH-60S سي هوك التابعة لحاملة الطائرات الأميركية “إبراهام لينكولن” في إنقاذ ثلاثة بحارة آخرين بعد انقلاب طوفهم بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وأكدت البحرية الأميركية أن البحارة الذين تم إنقاذهم نُقلوا إلى متن السفينة “جبل علي 9″، وأن حالتهم الصحية جيدة ومعنوياتهم مرتفعة، مشيرة إلى مشاركة المدمرة الصاروخية يو إس إس مايكل مورفي في جهود الاستجابة لنداء الاستغاثة.

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