Icon

فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة Icon كأس العالم.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتحسم صدارتها للمجموعة الـ11 Icon قمة المزادات تكمل عامها الأول.. إنجازات استراتيجية وترقب لحفل الثلاثاء Icon الكونغو تتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 Icon البحرين تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني وتطالب بموقف دولي حازم Icon الداخلية البحرينية: تضرر مبنى سكني في المحرق جراء الاعتداءات الإيرانية Icon 17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon صفارات الإنذار تدوي ثانية في البحرين والدفاع تؤكد تدمير اعتداءات إيرانية Icon الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني وتطالب بموقف دولي حازم

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
البحرين تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني وتطالب بموقف دولي حازم
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة بلادها بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ووصفت في بيان لها اليوم هذا الاستهداف بأنه تمادٍ خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلًا عابرًا أو حادثًا منفردًا، بل هو نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة البحرين وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشارت الوزارة إلى أن معاودة هذا العدوان اليوم، يؤكد صحة تحذيرات البحرين السابقة بشأن نكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مبينةً أن النظام الإيراني ماضٍ في نهجه دون اكتراث بالإدانات الدولية أو بالعهود التي قطعها على نفسه، مشددة على أن تكرار العدوان لن يفرض أمرًا واقعًا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها.

وأوضحت الخارجية البحرينية أن هذا التكرار يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، خاصة أنه يأتي غداة التزامات طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026، التي نصت على الوقف الدائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، مما يضع طهران وحدها أمام مسؤولية تقويض فرص التهدئة والاستقرار.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.

وشددت البحرين على أن هذا الاعتداء لا يستهدف البحرين وحدها، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، مؤكدةً احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقًا لما يكفله القانون الدولي، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ينتج عن استمرار اعتداءاته.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين...

أخبار رئيسية
قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية
العالم

قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك...

العالم
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
العالم

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا...

العالم
هجوم سيبراني يضرب البنوك الحكومية في إيران
العالم

هجوم سيبراني يضرب البنوك الحكومية في إيران

العالم
نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران
العالم

نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا...

العالم
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
العالم

الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض...

العالم
وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران
العالم

وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران

العالم
واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي
العالم

واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات...

العالم