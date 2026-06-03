البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة وتؤكد جاهزية دفاعاتها

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي الممنهج من خلال استهدافات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت بعض الأعيان المدنية داخل مملكة البحرين.

وأوضحت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين، وبفضل الجاهزية القتالية العالية، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت أن جميع الوحدات والأسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي الكامل، بما يضمن حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

كما دعت القيادة العامة الجميع إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء، مع ضرورة الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة.

وأشارت إلى أن وحدة هندسة الميدان الملكية على أتم الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع هذه الأجسام بما يضمن السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة في الوقت ذاته اعتزازها بكفاءة وجاهزية رجالها في أداء واجبهم الوطني.