الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 9 كيلو قات في عسير | مساند: تقسيط أسعار العقود متاح لأصحاب البطاقات الائتمانية | توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي | بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء الهاربين | الأمن السيبراني يدعو مستخدمي سامسونج إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية | السعودية: يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة | الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيطاليا | ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام | رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء | ملكية مكة والمشاعر المقدسة تختتم أعمالها في موسم الحج بنتائج تشغيلية وتنموية

بسبب استمرار توتر الأوضاع الأمنية

البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فرض حظر رسمي على سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، مؤكدة سريان هذا القرار فوراً وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة، والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والحرص البالغ على حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين البحرينيين كافة من أي مخاطر محتملة في المنطقة.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أنها لن تتهاون في تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه أي مواطن يخالف مقتضيات هذا الحظر.

