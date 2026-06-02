البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فرض حظر رسمي على سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، مؤكدة سريان هذا القرار فوراً وحتى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة، والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والحرص البالغ على حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين البحرينيين كافة من أي مخاطر محتملة في المنطقة.
وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أنها لن تتهاون في تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه أي مواطن يخالف مقتضيات هذا الحظر.