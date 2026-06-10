البديوي: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ ويجب العودة إلى مسار الحوار

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أكد أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، إن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، مشيرًا إلى أن دول المجلس آثرت ضبط النفس وتغليب الحكمة بمواجهة اعتداءات إيران.
وأشاد البديوي “بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة بالخليج بمواجهة اعتداءات إيران، وبمستوى التنسيق بين دول الخليج في مواجهة عدوانها”، مضيفًا أن إيران تخرق القانون الدولي والإنساني باعتداءاتها على دول الخليج.
وأكد أن إغلاق مضيق هرمز لا يقتصر ضرره على دول الخليج فقط، وأن الاقتصاد العالمي متضرر من إغلاقه.
وقال الأمين العام “يجب العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لحل الصراع”.