البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تكليف طاقم تحكيم لاتيني لمباراة المنتخب السعودي ونظيره الإسباني، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويقود الطاقمَ البرازيليُّ رافاييل كلاوس، ويضم إلى جانبه مواطنيه دانيلو مانياس ورودريجو فيجوريدو حكمين مساعدين، والكولومبي أندريس روخاس حكمًا للفيديو، ويساعده مواطنه ألكسندر جوزمان.

ويُعدّ كلاوس من حكّام النخبة في أمريكا الجنوبية، وهو حكم دولي منذ عام 2015، وأدار 616 مباراة طوال مسيرته من بينها 262 مباراة في الدوري البرازيلي، و41 مباراة في كأس كوبا ليبرتادوريس.