فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين وزارة الصحة تعزز مفهوم “جودة السنين” عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026 القصيم.. وجهة بيئية تحتضن المراعي الواسعة وتنوع الغطاء النباتي النفط عند أدنى مستوى بفعل توقعات زيادة الإمدادات السعودية والصين تعززان الشراكة البحثية والتقنية لتطوير حلول مستدامة لقطاع المياه مشهد مروع.. سيارة تدهس سيدتين وطفلاً في مصر “سار” تحقق إنجازين دوليين في السلامة وإدارة المخاطر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11121 نقطة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تكليف طاقم تحكيم لاتيني لمباراة المنتخب السعودي ونظيره الإسباني، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
ويقود الطاقمَ البرازيليُّ رافاييل كلاوس، ويضم إلى جانبه مواطنيه دانيلو مانياس ورودريجو فيجوريدو حكمين مساعدين، والكولومبي أندريس روخاس حكمًا للفيديو، ويساعده مواطنه ألكسندر جوزمان.
ويُعدّ كلاوس من حكّام النخبة في أمريكا الجنوبية، وهو حكم دولي منذ عام 2015، وأدار 616 مباراة طوال مسيرته من بينها 262 مباراة في الدوري البرازيلي، و41 مباراة في كأس كوبا ليبرتادوريس.