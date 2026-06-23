البرتغال تحقق فوزًا عريضًا على أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا عريضًا على نظيره الأوزبكي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب هيوستن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي عند الدقيقة (6)، قبل أن يعزز نونو مينديز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (17) من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد رونالدو ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة (39)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب البرتغالي الهدف الرابع عند الدقيقة (60) بعد هدف عكسي سجله لاعب منتخب أوزبكستان خوزانوف بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم رافائيل لياو الخماسية عند الدقيقة (87).

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، معززًا حظوظه في بلوغ دور الـ32، فيما بقي المنتخب الأوزبكي دون نقاط بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة.

وينتظر المنتخبان ما ستسفر عنه مواجهة كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي ستقام صباح غدٍ الأربعاء، قبل ختام منافسات المجموعة يوم 28 يونيو، حيث تلتقي البرتغال مع كولومبيا، وأوزبكستان مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.