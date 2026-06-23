أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية البرتغال تحقق فوزًا عريضًا على أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026 إدارة الدين يقفل طرح يونيو 2026م بمبلغ إجمالي قدره 10.576 مليارات ريال الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 108 كجم من القات المخدر خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة
حقق المنتخب البرتغالي فوزًا عريضًا على نظيره الأوزبكي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب هيوستن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.
وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي عند الدقيقة (6)، قبل أن يعزز نونو مينديز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (17) من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد رونالدو ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة (39)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب البرتغالي الهدف الرابع عند الدقيقة (60) بعد هدف عكسي سجله لاعب منتخب أوزبكستان خوزانوف بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم رافائيل لياو الخماسية عند الدقيقة (87).
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، معززًا حظوظه في بلوغ دور الـ32، فيما بقي المنتخب الأوزبكي دون نقاط بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة.
وينتظر المنتخبان ما ستسفر عنه مواجهة كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي ستقام صباح غدٍ الأربعاء، قبل ختام منافسات المجموعة يوم 28 يونيو، حيث تلتقي البرتغال مع كولومبيا، وأوزبكستان مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.