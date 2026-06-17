البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو 

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سقط منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس العالم 2026.
وأقيمت مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
وينافس المنتخبان في المجموعة الـ 11 في كأس العالم 2026، التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.
ملخص مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/bAwGCToODP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026