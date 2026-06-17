البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو 

سقط منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس العالم 2026.

تعادل البرتغال والكونغو

وأقيمت مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وينافس المنتخبان في المجموعة الـ 11 في كأس العالم 2026، التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.