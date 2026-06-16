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البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال بالقدس المحتلة

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال بالقدس المحتلة
المواطن - فريق التحرير

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أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى “أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً مباشرًا على الشرعية الدولية وانخراطًا سياسيًا في محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على القدس المحتلة.
وأكد اليماحي في بيان أن القدس ستبقى مدينة فلسطينية عربية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تستهدف تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعد باطلة ولاغية، ولن تمنح كيان الاحتلال أي شرعية أو تغير من هوية المدينة ومكانتها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتشجيعًا لسياسات الضم والتهويد والاستيطان التي ينتهجها كيان الاحتلال، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع جديد أو إضفاء الشرعية على ممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد اليماحي تأكيد تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمه الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

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