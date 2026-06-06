البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات العدوان الإيراني المتكرر الذي استهدف الكويت والبحرين باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساسًا بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وأكد اليماحي في بيان أن استمرار هذه الأعمال العدائية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لردعها ووضع حد لها.

وشدد على تضامن البرلمان العربي الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمهما في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية.

وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى القيام بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات ومنع أي تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها.