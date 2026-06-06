Icon

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين Icon إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين Icon استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات العدوان الإيراني المتكرر الذي استهدف الكويت والبحرين باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساسًا بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
وأكد اليماحي في بيان أن استمرار هذه الأعمال العدائية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لردعها ووضع حد لها.
وشدد على تضامن البرلمان العربي الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمهما في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني وسلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية.
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى القيام بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات ومنع أي تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
العالم

البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على...

العالم