البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام العاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة بالحصول على الشهادات الصحية، لما تمثله من دور مهم في تعزيز وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، والإسهام في حماية المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة الخدمية والغذائية.

وأوضحت أن الشهادة الصحية تعد من المتطلبات الأساسية للعاملين في المنشآت الغذائية أو التي لها علاقة بالصحة العامة، وتشمل عددًا من الأنشطة والمهن، من بينها المطاعم والمقاهي والمخابز ومحال بيع الأغذية إضافة إلى صالونات الحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم.

وبيّنت أن إصدار الشهادة الصحية يتم إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق “بلدي”، من خلال تقديم الطلب من قبل العامل أو ممثل المنشأة، ثم استكمال إجراءات التحقق من المهنة ورخصة المحل ونشاط الرخصة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأفادت الوزارة أن الحصول على الشهادة الصحية يتطلب إجراء الفحص الطبي للعامل لدى الجهات الصحية المعتمدة للتأكد من سلامته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية قبل ممارسة العمل، إضافة إلى اجتياز اختبار التثقيف الصحي في المدن التي يُطبَّق فيها البرنامج وفق قائمة المهن المعتمدة، ومن ثم إصدار الشهادة الصحية وطباعتها إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن برامج التثقيف الصحي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين وتعزيز الرقابة الذاتية والممارسات الصحية السليمة في بيئات العمل المرتبطة بالغذاء والصحة العامة، بما يُسهم في تعزيز الوقاية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على صحة المستفيدين وسلامتهم.

وأبانت الوزارة أن مدة صلاحية الشهادة الصحية تبلغ سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ(60) يومًا، داعيةً العاملين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة وتطبيق “بلدي” لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات الصحية وتجديدها بكل يسر وسهولة، بما يعزز الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية المعتمدة.