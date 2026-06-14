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السعودية
تعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المنظمة للأراضي الفضاء

البلديات والإسكان تحدد آخر موعد للاستفادة من المهلة التصحيحية لـ الأراضي الفضاء

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
البلديات والإسكان تحدد آخر موعد للاستفادة من المهلة التصحيحية لـ الأراضي الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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تكثف وزارة البلديات والإسكان جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء والحد من مظاهر التشوه البصري، داعيةً ملاك الأراضي إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممتدة حتى 15 / 4 / 1448هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة العمرانية في مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المنظمة للأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن، من أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر أو استغلال الأراضي بطرق غير نظامية.

وأكدت أن الأمانات والبلديات تواصل أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من الممارسات المخالفة وتحسين جودة البيئة العمرانية.

وأضافت الوزارة أن الامتثال في الأراضي الفضاء يُسهم في الحد من مظاهر التشوه البصري، ورفع كفاءة المشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات، بما ينعكس إيجابًا على البيئة العمرانية وجاذبية المدن للسكان والزوار والمستثمرين.

ودعت ملاك الأراضي الفضاء إلى المبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة التصحيحية؛ تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تطوير المرافق العامة والطرق والمساحات الحضرية، ويدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة.

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