فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بسبب موجة الحر الشديدة “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+” المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية أخفى جثة فتاة في حقيبة سفر والقبض عليه في تايلاند المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات واللوائح الصحية المعتمدة، واستمرار جهودها في تعزيز منظومة الرقابة البلدية؛ لضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال في مختلف المنشآت الغذائية بمناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية تُنفذ بشكل مستمر عبر الأمانات والبلديات؛ للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، وسلامة تداول الأغذية وحفظها وإعدادها، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والحد من الممارسات التي قد تؤثر في صحة المستهلكين.
وأضافت أن منظومة الرقابة البلدية ترتكز على تطوير الاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتعزيز التزام العاملين في الأنشطة الغذائية بالمتطلبات الصحية، من خلال تنظيم إجراءات إصدار الشهادات الصحية، وتحديث الأدلة التنظيمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتأكد من استيفاء العاملين للاشتراطات النظامية، والمحافظة على أعلى معايير النظافة وسلامة الأغذية، مؤكدةً أن الالتزام يسهم في توفير بيئة غذائية آمنة، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع.