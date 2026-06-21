البلديات والإسكان: “مدننا تشجع منتخبنا” تهيئ المدن والمحافظات لاستقبال الجماهير لتشجيع الأخضر

هيأت الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة مواقع المشاهدة الجماهيرية لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني، ضمن مبادرة “مدننا تشجع منتخبنا” التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان؛ بهدف إتاحة تجربة جماهيرية وطنية في الساحات والحدائق والمرافق العامة، وتعزيز أجواء التشجيع والمساندة للأخضر.

وشملت التجهيزات توفير الشاشات في مواقع المشاهدة، وتهيئة الساحات والخدمات المساندة، بما يضمن تجربة منظمة ومتكاملة للعائلات والأفراد، ويعزز حضور المرافق البلدية بوصفها مساحات مجتمعية تستضيف المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى.

وجُهزت المواقع المفتوحة والوجهات الحضرية لاستقبال المشجعين، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعداد بيئات مناسبة تتيح للجمهور متابعة المباراة في أجواء آمنة ومفعمة بالحماس، إلى جانب إبراز الهوية الوطنية ورفع الأعلام السعودية في مواقع الفعاليات.

وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في تفعيل الساحات والحدائق والمرافق العامة، وتعزيز دور المدن في صناعة التجارب المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة، ويرسخ مكانة الفضاءات العامة بصفتها وجهات حيوية تجمع السكان والزوار حول الفعاليات الوطنية.

وتؤكد مبادرة “مدننا تشجع منتخبنا” أن مدن المملكة ليست مجرد مواقع لاستضافة الجمهور، بل شريك فاعل في مؤازرة المنتخب السعودي؛ عبر ساحات مفتوحة تحتضن الحماس، وتترجم مشاعر الانتماء، وتمنح الجماهير مساحة للاحتفاء بالأخضر ومساندته في استحقاقه.