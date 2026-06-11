البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5%

خفض البنك الدولي، اليوم الخميس، توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 2.5 بالمئة؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال البنك في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية»، ونقلته وكالة «رويترز»، إن النمو قد يتباطأ إلى 1.3 بالمئة فقط إذا اشتدت حدة اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن ‌مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية.

وأضاف أن النمو العالمي بلغ 2.9 بالمئة في 2025 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته في يناير.

أما توقعاته الحديثة لعام 2026 فقد انخفضت 0.1 نقطة مئوية عن يناير، إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أواخر 2019.

وخفض البنك، توقعاته لثلثي الدول بسبب ⁠الحرب، وكانت أكبر التخفيضات من نصيب الإمارات والعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط؛ تضررت صادراتها من الطاقة بشدة جراء الصراع.

وتأتي هذه التوقعات القاتمة مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران للشهر الرابع، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز وتجدد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم وزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في عدد من الدول.

وارتفعت أسعار الأسمدة بشدة، مما يثير مخاوف من أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية.

كما ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين عند التسوية أمس الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيقصف إيران «بقوة شديدة» إذا لم يوقع قادتها ‌اتفاق ⁠سلام مع الولايات المتحدة، في أعقاب أحد أوسع وقائع تبادل إطلاق النار نطاقا منذ الهدنة في أبريل.