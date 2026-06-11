البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي أثارته الحرب في الشرق الأوسط.

ويمثل هذا أول رفع لسعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي منذ سبتمبر 2023، عندما بلغ سعر الفائدة على تسهيلات الودائع ذروته عند 4٪.

وكان مجلس الحكم -الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في البنك- قد حافظ على ثبات أسعار الفائدة منذ يونيو 2025.