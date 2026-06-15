إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر وتكتفي بالتعادل في المونديال القبض على مواطن لتهريبه 129 كيلو قات في جازان البورصة البريطانية تغلق على انخفاض #يهمك_تعرف | مساند يوضح آلية استرداد رسوم التأشيرات الملغاة ترامب يكشف موعد إعلان تفاصيل اتفاق إيران بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1448هـ القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش أنامل سعودية تحيك المشهد الأخير لرحلة كسوة الكعبة قبل اعتلائها البيت العتيق لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة
أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.39%).
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (41.10) نقطة، ليصل عند مستوى (10430.62) نقطة.