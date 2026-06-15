البورصة البريطانية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.39%).

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (41.10) نقطة، ليصل عند مستوى (10430.62) نقطة.