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البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم
المواطن- فريق التحرير

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أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم أو ناطق باسم الحرس الثوري.

كما جددت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، اليوم الخميس، التأكيد على مواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية.

استمرار حصار إيران

وأشارت في منشور على حسابها في “إكس”، إلى أنه منذ بدء الحصار وحتى اليوم قامت القوات الأميركية بتحويل مسار 127 سفينة تجارية، وتعطيل 6 سفن غير ممتثلة.

كما أوضحت سنتكوم أن القوات الأميركية سمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية.

بالتزامن، اعتبر البيت الأبيض أن “أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم أو ناطق باسم الحرس الثوري”، وفق تعبيره.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد مراراً أن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر. وشدد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس العكس.

كما أشار أكثر من مرة في السابق إلى أن الجيش الأميركي جاهز لكل السيناريوهات، ومنها العودة للحرب، وفقاً لما يقرره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بدوره، شدد ترامب سابقاً على أن الحصار باقٍ، متحدثاً عن خسائر جمة لحقت بطهران. وشدد على أنه ليس في عجلة من أمره من أجل إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني.

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