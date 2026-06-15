لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة #يهمك_تعرف | التأمينات: امتلاك منشأة أو سجل تجاري لايؤثر على صرف المعاش المحروت.. نبات بري يروي جانبًا من الموروث النباتي في الشمالية النفط يتراجع عند أدنى مستوى في 3 أشهر طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومطار عمّان المدني أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال ساعات.. الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة الأوروغواي في كأس العالم التجارة: استدعاء 490 مركبة موديل 2022 بسبب خلل يزيد احتمالية وقوع حادث زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يهز جنوب الفلبين أمير الرياض يدشّن مبادرة “صناعيو المستقبل” لربط الطلبة بالصناعة الوطنية
قالت التأمينات الاجتماعية إن امتلاك منشأة أو سجل تجاري لايؤثر على صرف منفعة المعاش التقاعدي.
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في النظام، أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري فلا توجد مكافأة زواج.