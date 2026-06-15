التجارة: استدعاء 490 مركبة موديل 2022 بسبب خلل يزيد احتمالية وقوع حادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 490 مركبة من نوع “يوكون، تاهو، إسكاليد، سوبربان” موديل 2022.
وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاستدعاء بسبب خلل في صمام التحكم بناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان الضغط وحدوث تبديلات قاسية أو انغلاق العجلات الخلفية أثناء القيادة.
وأكدت وزارة التجارة، أن الخلل يزيد احتمالية وقوع حادث.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 490 مركبة "GM جنرال موتورز"
🚘 "يوكون – تاهو – إسكاليد – سوبربان"
🗓 2022م
🔻 لخلل في صمام التحكم بناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان الضغط وحدوث تبديلات قاسية أو انغلاق العجلات الخلفية أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.#سلمني_واسلم |… pic.twitter.com/2nzHbF0Osn
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) June 15, 2026