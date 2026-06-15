التجارة: استدعاء 490 مركبة موديل 2022 بسبب خلل يزيد احتمالية وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 490 مركبة من نوع “يوكون، تاهو، إسكاليد، سوبربان” موديل 2022.

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاستدعاء بسبب خلل في صمام التحكم بناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان الضغط وحدوث تبديلات قاسية أو انغلاق العجلات الخلفية أثناء القيادة.

وأكدت وزارة التجارة، أن الخلل يزيد احتمالية وقوع حادث.