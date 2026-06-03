“التدريب التقني” بالمدينة المنورة يطرح 10 فرص استثمارية في منشآته التدريبية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن طرح (10) فرص استثمارية متنوعة في عدد من منشآتها التدريبية بالمنطقة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستثمار الأصول والمساحات المتاحة لتطوير البيئة التدريبية والاقتصادية.

وأوضحت الإدارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل تأجير قاعات ومكاتب، ومساحات خالية مخصصة للاستثمار، إضافة إلى تأجير ورش ومستودعات متخصصة في صيانة المحركات البحرية.

وتتوزع هذه الفرص على المنشآت التدريبية التابعة للإدارة لتشمل كلية التقنية بالمدينة المنورة، والكليات التقنية في محافظات العيص، وخيبر، وبدر، والحناكية، والمهد، إضافة إلى الكلية التقنية التطبيقية بمحافظة ينبع.

ودعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط، عبر منصاتها الإلكترونية.