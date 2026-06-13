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“التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٩ مساءً
“التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025
المواطن - فريق التحرير

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أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (429) معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025م؛ بهدف توفير فرص وظيفية لخريجي الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية، وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال.

وأوضحت نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال، المهندسة ريم بنت عبدالعزيز المقبل، أن عملية توفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات تتم عبر تنفيذ الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها لعدة برامج وأنشطة، بالتعاون مع شركاء المؤسسة من مختلف الجهات والقطاعات.

وأضافت المقبل أن المؤسسة عقدت عددًا من اللقاءات مع مديري الموارد البشرية في مختلف الجهات، وبلغ إجمالي تلك اللقاءات (1323) لقاءً خلال العام الماضي، وتوقيع (138) اتفاقية تهدف إلى دعم توظيف الخريجين، إلى جانب تنفيذ (718) برنامجًا لتهيئة الخريجين والخريجات وتأهيلهم لسوق العمل.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أطلقت مشروع “دعم وتحسين مؤشر التوظيف” في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، كخطوة إضافية لتعزيز أعمال التنسيق الوظيفي.

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