التعادل السلبي يحسم مواجهة الإكوادور وكوراساو في كأس العالم 2026

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حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي الإكوادور وكوراساو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت اليوم على إستاد كانساس سيتي.
وشهدت المباراة محاولات متبادلة من المنتخبين للوصول إلى الشباك، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل دون أهداف.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، متقدمًا بفارق الأهداف على منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع والأخير بالرصيد ذاته.
وكان منتخب الإكوادور قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب ساحل العاج في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب كوراساو أمام المنتخب الألماني في افتتاح مبارياته بالمونديال.
ويترقب المنتخبان نتائج بقية مباريات المجموعة، قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.