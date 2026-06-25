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التعليم تعلن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر برنامج فرص

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٨ مساءً
التعليم تعلن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر برنامج فرص
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر برنامج فرص.

يذكر أن برنامج فرص يحل بديلا عن حركة النقل الخارجي للنقل بين إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة وذلك عبر الحسابات الشخصية للمعلمين والمعلمات في نظام “فارس” الإلكتروني.

يشار إلى أنّ الوزارة وضعت عدداً من الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج فرص عند إقراره تتمثل في أن يكون التقديم من خلال النظام المعتمد، وأن يكون التقديم خلال المدة الزمنية المحددة في الإعلان، وألا يكون المتقدم في فترة التجربة وتوفر المؤهلات والشروط الخاصة بالفرصة التي تقدم عليها بحسب نوعها أو تخصصها، وألا يكون المتقدم قد استفاد من أي فرصة سابقة ما لم يمض مدة 5 سنوات من تاريخ صدور قرار مباشرة الفرصة السابقة.

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