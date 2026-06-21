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السعودية

التعليم وسدايا تتيحان استعراض النتائج الدراسية للتعليم العام عبر “توكلنا”

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
التعليم وسدايا تتيحان استعراض النتائج الدراسية للتعليم العام عبر “توكلنا”
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بالتعاون مع وزارة التعليم، خدمة استعراض النتائج الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العام لهذا العام عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتُيسّر وصول المستفيدين إلى خدماتهم التعليمية من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة.

وتمكّن الخدمة أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج الدراسية إلكترونيًا بكل يسر وسهولة عبر تطبيق “توكلنا”، من خلال خطوات تبدأ بفتح تطبيق “توكلنا”، ثم الانتقال إلى صفحة الخدمات من الشريط السفلي، والبحث عن “النتائج الدراسية” في خانة البحث بالأعلى، ثم الضغط على خدمة النتائج الدراسية المقدمة من وزارة التعليم، وبعد ذلك الضغط على زر “استمرار” لاستعراض النتائج الدراسية وتفاصيلها.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للتكامل المستمر بين الجهات الحكومية، وتوفير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تسهيل رحلة المستفيدين من المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من الوصول إلى خدماتهم من أي مكان وفي أي وقت عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التحول الرقمي بالمملكة.

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