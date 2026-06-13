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التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة
المواطن - فريق التحرير

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قدمت مؤسسة التلفزيون التونسية اعتذارًا رسميًا إلى الجزائر عقب الجدل الذي أثاره بث خريطة للجزائر بحدود غير مطابقة لحدودها المعترف بها دوليا خلال برنامج “أستوديو المونديال”.

وأثار بث الخريطة موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل على منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان مصور، أن الخطأ وقع أثناء البث المباشر للبرنامج، بعدما قام الفريق التقني باستخدام خريطة تم تحميلها من شبكة الإنترنت دون إخضاعها لعمليات التحقق والمراجعة اللازمة قبل عرضها على الشاشة، ليتبين لاحقا أنها تتضمن معطيات جغرافية غير دقيقة ومسيئة للجزائر.

وأكد التلفزيون التونسي أن ما حدث كان خطأ غير مقصود ولا يعكس بأي شكل من الأشكال مواقف المؤسسة أو توجهاتها الرسمية، مشددة على احترامها الكامل للجزائر وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشددت على أن الخطأ تقني وفردي ولا يحمل أي خلفية سياسية، مؤكدة أن القناة لم تكن تقصد الإساءة إلى الجزائر أو التشكيك في حدودها وسيادتها الترابية.

كما جددت المؤسسة تمسكها بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع تونس والجزائر، مؤكدة أن الروابط بين البلدين عميقة.

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