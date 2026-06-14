التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ووقف فوري ودائم للعمليات العسكرية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران.

وتابع: أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بحسب ما ذكرت الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.