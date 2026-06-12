التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، التوصل إلى نص نهائي ومتفق عليه لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن بلاده تواصل العمل مع الطرفين لاستكمال الخطوات المقبلة.

وقال شريف في منشور عبر منصة “إكس”: “يمكننا التأكيد أن نصاً نهائياً ومتفقاً عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية”.

وأضاف أن “السلام أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى”، مشيراً إلى أن جهود الوساطة الباكستانية مستمرة رغم ما وصفه بحملات تضليل إعلامية تستهدف عرقلة التوصل إلى الاتفاق.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، داعياً وسائل الإعلام إلى تجنب التكهن بمضمونها قبل إتمامها بشكل نهائي.

وكتب عراقجي عبر منصة “إكس”: “مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى”، في إشارة إلى العاصمة الباكستانية التي تضطلع بدور الوساطة بين واشنطن وطهران.

ويأتي ذلك في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها باكستان بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين والتوصل إلى تفاهم ينهي حالة التصعيد القائمة.