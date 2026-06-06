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الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطلق برنامج الدعم البحثي

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٤ مساءً
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطلق برنامج الدعم البحثي
المواطن- فريق التحرير

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أطلقت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج الدعم البحثي؛ بهدف دعم الباحثين وتحفيز الإنتاج العلمي المتميز، وذلك من خلال استقبال طلبات الدعم للأبحاث المنشورة فعليًا خلال الفترة من 1 يناير 2026م حتى 31 أغسطس 2026م.

وأوضحت العمادة أن التقديم على البرنامج يتم عبر منصة (باحث) من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للجامعة، داعية الباحثين المستفيدين إلى رفع طلباتهم خلال المدة المحددة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وبيّنت أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة في تعزيز البحث العلمي ودعم النشر في المجلات العلمية المتميزة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتحقيق مستهدفات التنمية المعرفية والابتكار.

ودعت العمادة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على تفاصيل التقديم وآلياته عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للجامعة.

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