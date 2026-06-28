الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلةً بمعهد البحوث والدراسات، برنامج “زمالة قادة التحول الرقمي”؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة مبادرات التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتمكينها من صياغة إستراتيجيات تنفيذية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وذلك خلال الفترة 28 يونيو – 02 أغسطس 2026م، عبر الرابط التالي: https://learn.seu.edu.sa/programs/digital-transformation-leaders-fellowship.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات وطنية مؤهلة معرفيًا وإستراتيجيًا لقيادة مبادرات التحول الرقمي وصياغة إستراتيجيات تنفيذية فعّالة، عبر منهجية أكاديمية متكاملة تجمع بين البناء المعرفي والتأهيل القيادي، بما يعزز قدرات المشاركين على قيادة التغيير الرقمي ودعم التوجهات المؤسسية الحديثة.

ويستهدف البرنامج القيادات التنفيذية، وقيادات الصف الثاني، ومسؤولي مكاتب إدارة المشاريع، والعاملين في مجالات التحول المؤسسي، إضافة إلى القيادات الأكاديمية، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم على قيادة التغيير الرقمي وصناعة القرار الإستراتيجي وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية.

ويتضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسة تشمل: المفاهيم الأساسية وقياس الجاهزية المؤسسية، والمخاطر الرقمية والأمن السيبراني والامتثال، والذكاء الاصطناعي والبيانات في التحول الرقمي، إلى جانب بناء إستراتيجية التحول الرقمي، بما يسهم في إعداد قادة قادرين على توظيف التقنيات الحديثة وقيادة مبادرات التحول الرقمي بكفاءة وفاعلية.