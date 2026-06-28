Icon

المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل Icon أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول لعام 2026م Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية Icon 17 وظيفة شاغرة في الفطيم القابضة Icon “سلمان العالمي للغة العربية” ينظّم ندوة علمية عن السياسة الوطنية للغة العربية بين الرؤية والتطبيق Icon الكويت: الاعتداءات الإيرانية تقوض التهدئة وتهديد للسيادة وأمن المنطقة Icon المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 6 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك Icon العراق.. اعتقال 17 مسؤولاً في بغداد أغلبهم نواب في البرلمان Icon 11 قتيلاً في تحطم طائرة مدنية في فرنسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٠ مساءً
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلةً بمعهد البحوث والدراسات، برنامج “زمالة قادة التحول الرقمي”؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة مبادرات التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتمكينها من صياغة إستراتيجيات تنفيذية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وذلك خلال الفترة 28 يونيو – 02 أغسطس 2026م، عبر الرابط التالي: https://learn.seu.edu.sa/programs/digital-transformation-leaders-fellowship.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات وطنية مؤهلة معرفيًا وإستراتيجيًا لقيادة مبادرات التحول الرقمي وصياغة إستراتيجيات تنفيذية فعّالة، عبر منهجية أكاديمية متكاملة تجمع بين البناء المعرفي والتأهيل القيادي، بما يعزز قدرات المشاركين على قيادة التغيير الرقمي ودعم التوجهات المؤسسية الحديثة.

ويستهدف البرنامج القيادات التنفيذية، وقيادات الصف الثاني، ومسؤولي مكاتب إدارة المشاريع، والعاملين في مجالات التحول المؤسسي، إضافة إلى القيادات الأكاديمية، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم على قيادة التغيير الرقمي وصناعة القرار الإستراتيجي وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية.

ويتضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسة تشمل: المفاهيم الأساسية وقياس الجاهزية المؤسسية، والمخاطر الرقمية والأمن السيبراني والامتثال، والذكاء الاصطناعي والبيانات في التحول الرقمي، إلى جانب بناء إستراتيجية التحول الرقمي، بما يسهم في إعداد قادة قادرين على توظيف التقنيات الحديثة وقيادة مبادرات التحول الرقمي بكفاءة وفاعلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد