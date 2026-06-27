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الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
المواطن- فريق التحرير

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، اليوم بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأراضي البحرينية بعددٍ من الطائرات المسيّرة فجر اليوم.

وأكد أبو الغيط -خلال الاتصال- أن هذه الاعتداءات من شأنها تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وعرقلة الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الأمين العام رفض جامعة الدول العربية للتهديدات الإيرانية الموجهة إلى دول الخليج، التي تعكس استمرار نهج مرفوض في إدارة العلاقات مع الدول العربية، مبينًا أن التلويح باستخدام العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين إيران والدول العربية.
وأكد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية للإجراءات كافة التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

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