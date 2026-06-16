الجامعة العربية تدين زيارة رئيس ما يسمى “أرض الصومال” للقدس المحتلة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، قيام رئيس ما يسمى “أرض الصومال” بزيارة القدس المحتلة وافتتاح مبنى أطلق عليه اسم “سفارة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة باطلة ومنعدمة الأثر القانوني.

وأوضح في بيان أن هذه الخطوة تمثل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فضلًا عن كونها استفزازًا للشعب الصومالي والعالمين العربي والإسلامي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على يد سلطات الاحتلال.

ودعا أبو الغيط المسؤولين في الإقليم إلى مراجعة هذه السياسة وعدم الزج بمستقبل الإقليم ومصالح سكانه في ترتيبات تخدم أجندات خارجية، مؤكدًا أهمية التمسك بالهوية الوطنية الصومالية والانخراط في حوار جاد يعزز وحدة الدولة الصومالية ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وجدد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد عدّ التحركات الإسرائيلية تجاه إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال تهديدًا للأمن القومي العربي وللأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

وأكد أبو الغيط مواصلة جهوده لحشد موقف عربي وأفريقي ودولي موحد لمواجهة هذه التحركات وصون سيادة جمهورية الصومال واستقرار المنطقة.