الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الألمانية برلين اليوم، معالي وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، ومناقشة أبرز مستجدات العمل الدولي التنموي، والمواضيع الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في برلين فهد بن هذال الهذال.