الجزائر تحسم مواجهتها أمام الأردن بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2026

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قلب منتخب الجزائر تأخره أمام نظيره الأردني إلى فوز بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب “ليفايز”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب الأردني أولًا عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة (36)، قبل أن يدرك البديل نذير بوعلي التعادل للجزائر في الدقيقة (69)، ثم أحرز أمين غويري هدف الفوز في الدقيقة (82).
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ثلاث نقاط ثمينة عززت حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ32، فيما أقصيت الأردن من دور المجموعات.