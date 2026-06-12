الجمعة في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجدد فيه معاني الخشوع ووحدة المسلمين

يحمل يوم الجمعة في المسجد الحرام خصوصية إيمانية متفردة، تتجلى فيها معاني الطاعة والخشوع والسكينة في أطهر بقاع الأرض، حيث تتجه أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى بيت الله الحرام، طلبًا للأجر والطمأنينة، وحرصًا على اغتنام فضائل هذا اليوم المبارك في رحاب الكعبة المشرفة.

ومع توافد المصلين والمعتمرين إلى المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى، تتشكل ملامح مشهد تعبدي مهيب تتعانق فيه حركة الطواف حول الكعبة المشرفة مع صفوف المصلين المنتظمة في أروقة المسجد الحرام وساحاته، فيما تتردد آيات القرآن الكريم وأصوات الذكر والدعاء في أرجاء المكان؛ لترسم لوحة إيمانية تجسد عمق الارتباط الروحي للمسلمين بقبلتهم الأولى ومهوى أفئدتهم.

وتتجاوز الجمعة في المسجد الحرام كونها شعيرة أسبوعية يجتمع لها المسلمون، لتصبح محطة إيمانية متجددة يستشعر خلالها القاصدون عظمة المكان وفضل الزمان، حيث يجد الزائر نفسه في أجواء تعبدية تدعوه إلى التأمل والتدبر ومراجعة النفس، بينما تتعالى الدعوات طلبًا للرحمة والمغفرة والقبول، في مشهد يعكس معاني التضرع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.

وتبرز في هذا اليوم صور الوحدة الإسلامية بأبهى معانيها، إذ يجتمع المسلمون على اختلاف لغاتهم وأعراقهم وثقافاتهم في مقصد واحد، تجمعهم قبلة واحدة وغاية واحدة، لتذوب الفوارق بينهم في رحاب المسجد الحرام، وتبقى رابطة الإيمان هي الجامعة لهم في مشهد يتكرر كل أسبوع ويؤكد عالمية رسالة الإسلام ووحدة الأمة الإسلامية.

وفي أرجاء البيت العتيق، تتجلى مشاهد السكينة على وجوه المصلين والطائفين، فيما تكتسي أجواء المسجد الحرام روحانية خاصة تمتزج فيها رهبة المكان بعظمة الشعيرة، لتبقى لحظات الدعاء والذكر وقراءة القرآن من أكثر المشاهد تأثيرًا في نفوس القاصدين، الذين يجدون في رحاب المسجد الحرام ملاذًا للطمأنينة ومجالًا رحبًا للتقرب إلى الله.

وتظل الجمعة في المسجد الحرام شاهدًا متجددًا على عظمة هذا المكان المبارك ومكانته الراسخة في وجدان المسلمين، حيث تتوحد القلوب على الطاعة، وتتقارب الأرواح في رحاب الكعبة المشرفة، وتبقى هذه المشاهد الإيمانية المتكررة رسالةً خالدة تجسد معاني الخشوع والسكينة والأخوة الإسلامية في أبهى صورها.