الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر معرض عمارة الحرمين يُوثِّق دور قاعدة العسكري في تنظيم حركة الطواف حول الكعبة نصائح طبية للحجاج لتجنب آلام وتشقق القدمين بعد موسم الحج البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة وتؤكد جاهزية دفاعاتها المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع غبار ورياح على عدة مناطق استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي
أكدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل ضيوف الرحمن في منصة “أبشر” الإلكترونية يتيح لهم إصدار هوية زائر رقمية معتمدة، بما يسهم في تسهيل تنقلاتهم وتحركاتهم داخل مختلف مناطق المملكة بكل يسر وسهولة.
وأوضحت المديرية، عبر منصة إكس أن الهوية الرقمية تُعد وثيقة رسمية معتمدة يمكن للحجاج الاستفادة منها خلال فترة وجودهم في المملكة، ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الحلول التقنية وتقديم خدمات رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجازها، بما يحقق أعلى مستويات الراحة للحجاج خلال رحلتهم.
ودعت المديرية العامة للجوازات ضيوف الرحمن إلى التسجيل في منصة “أبشر” والاستفادة من خدماتها الرقمية، بما يتيح لهم إتمام إجراءاتهم بشكل فوري والاستفادة من المزايا التي توفرها الهوية الرقمية طوال فترة إقامتهم في المملكة.
ضيوف الرحمن..
يتيح لكم التسجيل في منصة أبشر استخراج هوية زائر الرقمية، وهي وثيقة رسمية تمكنكم من التنقل داخل المملكة.#الجوازات_السعودية#حياكم_الله pic.twitter.com/wuBR8Q4VxF
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 3, 2026