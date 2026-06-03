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الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل ضيوف الرحمن في منصة “أبشر” الإلكترونية يتيح لهم إصدار هوية زائر رقمية معتمدة، بما يسهم في تسهيل تنقلاتهم وتحركاتهم داخل مختلف مناطق المملكة بكل يسر وسهولة.

وأوضحت المديرية، عبر منصة إكس أن الهوية الرقمية تُعد وثيقة رسمية معتمدة يمكن للحجاج الاستفادة منها خلال فترة وجودهم في المملكة، ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الحلول التقنية وتقديم خدمات رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجازها، بما يحقق أعلى مستويات الراحة للحجاج خلال رحلتهم.

ودعت المديرية العامة للجوازات ضيوف الرحمن إلى التسجيل في منصة “أبشر” والاستفادة من خدماتها الرقمية، بما يتيح لهم إتمام إجراءاتهم بشكل فوري والاستفادة من المزايا التي توفرها الهوية الرقمية طوال فترة إقامتهم في المملكة.

 

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